Migranti: Commissione Ue, detenzione è una misura di ultima istanza

- La detenzione di migranti "è una misura che dovrebbe essere applicata solo in ultima istanza, quando non è possibile applicare altre misure meno coercitive". Lo ha detto la portavoce della Commissione europea per le migrazioni, Anitta Hipper, nel corso della conferenza stampa giornaliera a Bruxelles, rispondendo a una domanda sull'ultimo decreto migranti italiano, che prevede una stretta sui minori. Questa, ha specificato Hipper, è la posizione generale della Commissione, "per ora non commentiamo in merito a bozze di legge che non abbiamo visto". (Beb)