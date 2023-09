Energia: Dal Fabbro, (Iren), governo lavorato bene, ma Italia continua a essere assolutamente vulnerabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi l'Italia, continua "a essere vulnerabile. Siamo assolutamente vulnerabili. Il governo ha lavorato bene insieme a i grandi operatori italiani a renderci meno vulnerabili, ma la dipendenza energetica dell'Italia su alcune direttrici particolari è ancora molto grave". Lo ha detto Luca Dal Fabbro, Presidente di Iren, intervenendo all’Italian Energy Summit 2023 organizzato da Il Sole 24 Ore al Palazzo Mezzanotte a Milano. “La guerra – ha proseguito - non è finita, potrebbe evolvere in senso molto negativo nei prossimi mesi e quindi dobbiamo pensare al peggio se vogliamo essere un Paese leader e per fare questo dobbiamo investire in diversificazione e quindi la rigassificazione, aumentando il numero di fonti, le rinnovabili e l'idroelettrico devono aver un impulso”. “Dobbiamo smettere di risolvere problemi solo quando si presenta un'emergenza”, ha concluso. (Rem)