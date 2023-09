Trento: Salvini presenta "L'Italia del sì" e porta il Mit sui territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), esporta "L'Italia dei Sì 2023-2032" in tutto il Paese. Appuntamento lunedì 2 ottobre a Trento, dalle ore 15, all'Itas Forum in via A. Libera 13. Dopo il maxi-evento del 25 luglio a Roma, il vicepremier e Ministro - spiega una nota del dicastero - presenterà le opere e i progetti in campo da qui ai prossimi anni in Italia e nella provincia autonoma di Trento, nell'ottica di un vero e proprio tour che toccherà i principali centri del Paese e che verrà replicato anche all'estero. L'obiettivo è illustrare concretamente gli sforzi e le novità messe in campo dal governo, anche per valorizzare una netta discontinuità rispetto al passato.Il prossimo appuntamento è già in agenda per lunedì 9 ottobre a Bolzano. (Com)