- Da interlocuzioni con il ministero dell'Interno l'intenzione sembra quella di liberare via Traves entro pochi giorni, smistando in altri Cas fuori regione le persone che sono in questo momento in via Traves. Attendo una nota ufficiale su questo. Lo ha annunciato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo commentando la situazione migranti nel capoluogo Piemontese. (Rpi)