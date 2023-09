Energia: Lanzetta (Enel), Governo valuti proroga della fine della maggior tutela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pensiamo sia più che giusto valutare una proroga” della fine della maggior tutela perché “consente di avere un cliente più consapevole della scelta e di evitare uno shock, perché in un momento come questo, con i prezzi 'ballerini', probabilmente non è il momento migliore”. Lo ha detto Nicola Lanzetta ad di Enel Energia intervenendo all’Italian Energy Summit 2023 organizzato da Il Sole 24 Ore al Palazzo Mezzanotte a Milano. “Il superamento della maggior tutela – ha spiegato - provocherà un cambiamento radicale, il dubbio è se oggi il cittadino è in grado di capirlo e se non valga la pena prendersi un po' più di tempo perché venga metabolizzato e compreso”. “Inoltre – ha concluso - tutte le problematiche inerenti l'industria come possono essere migrate nel nuovo modello?”. (Rem)