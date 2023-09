© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia l'Alto consiglio delle finanze pubbliche giudica troppo elevata la previsione di crescita del governo, che nella manovra per il 2024 punta a un aumento del Pil dell'1,4 per cento. Secondo un comunicato diffuso dall'organismo, l'esecutivo francese si sarebbe mostrato troppo "ottimista" anche sulla previsione del deficit pubblico, stimato al 4,4 per cento del Pil. (Frp)