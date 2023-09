Mobilità: training Dekra su guida sicura con mezzi elettrici Cooltra per dipendenti Renault Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano spostamento casa lavoro, come indicato nelle linee guida previste nel decreto interministeriale del 2021, ha bisogno di idee, di visione, di mezzi sostenibili, di servizi innovativi, ma soprattutto di formazione e consapevolezza di Aziende e persone. In questo contesto quindi un progetto di mobilità sostenibile diminuirebbe gli impatti ambientali, sociali ed economici generati dai veicoli privati e per questo Renault Italia, in un più ampio progetto di welfare aziendale, ha voluto ipotizzare un supporto in sharing per i propri dipendenti. "Abbiamo voluto puntare su un servizio personalizzato di mobilità elettrica fornito da Cooltra per offrire ai nostri dipendenti un valido strumento di sostegno ai loro spostamenti quotidiani" nell'ottica della sostenibilità ambientale che è ormai un asset centrale di tutta la politica di sviluppo del Gruppo Renault, ha detto Giuseppe Mantegna HR del Gruppo in Italia. I servizi di private sharing rivolti alle Aziende e ai Mobility Manager, progettati per agevolare la mobilità delle imprese e dei gruppi di lavoro, sono infatti frutto dell'esperienza, del know how tecnologico e operativo, dell'innovazione e dei risultati del Gruppo Cooltra, tanto in ambito rental quanto sharing cittadino. Molte imprese e municipalità scelgono Cooltra come partner per la propria mobilità, consapevoli della crescente rilevanza di tali servizi, del supporto tecnologico, della riduzione di emissioni, dell'ottimizzazione delle risorse aziendali e della possibilità di costruire insieme un progetto di valore per la qualità della vita delle persone e per l'ambiente. (segue) (Com)