Mobilità: training Dekra su guida sicura con mezzi elettrici Cooltra per dipendenti Renault Italia (2)

- Come sostiene Lorenzo Spanò, responsabile B2B Italia di Cooltra: "Il private sharing con App dedicata e servizi di ricarica integrati va in questa direzione, tanto attraverso ebike a pedalata assistita, quanto con scooter elettrici o veicoli più complessi di mobilità leggera finalizzati a spostamenti quotidiani e di prossimità, al miglioramento del commuting, alla riduzione di emissioni e traffico, alla sicurezza e alla sostenibilità dei trasporti. I corsi di formazione 'Ride for Safety' creati in partnership con Dekra, nascono proprio con l'intento di accompagnare le aziende e i propri dipendenti a una funzione più matura della mobilità e dei servizi di sharing che favoriscono i Pscl". Ma, siano essi scooter, biciclette, auto, la consapevolezza alla guida è fondamentale, soprattutto quando si utilizza una flotta in sharing con una App dedicata ai propri dipendenti. Nel corso, composto da moduli di teoria e da prove pratiche con istruttori esperti e certificati, vengono condivisi temi come la sicurezza stradale, il corretto e informato utilizzo dei mezzi e dei dispositivi connessi, l'approccio alla strada e al traffico. Dekra è da sempre in prima linea in tema di sicurezza e formazione per tutte le realtà aziendali offrendo una gamma di soluzioni e di corsi professionali. "E' un'esperienza formativa che consente di ridurre nel tempo il rischio di infortuni sul lavoro e in-itinere, di aumentare l'engagement dei propri dipendenti, e al contempo attesta un importante avanzamento nella responsabilità sociale d'impresa e nella corporate reputation. Per questo, come Dekra, da sempre attenti al tema della sicurezza e della sostenibilità, abbiamo studiato una soluzione personalizzata per il Gruppo Renault insieme al nostro partner Cooltra, per garantire agli utenti una mobilità sicura e sostenibile" come sostiene Lorenzo Pighi, Country Sales Manager Dekra Italia e presidente Dekra Akademie Italia. (Com)