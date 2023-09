Marocco: Bers, economia in ripresa con crescita del 3,4 per cento in primo semestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Marocco si è ripresa da un 2022 difficile, con una crescita che nella prima metà del 2023 è salita al 3,4 per cento su base annua. È quanto emerge dalle stime della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) pubblicate oggi, ricordando che lo scorso 8 settembre un devastante terremoto nelle montagne dell'Atlante ha provocato la distruzione di edifici e infrastrutture in alcune parti del paese causando oltre 2.900 morti. I lavori di ricostruzione, che dovrebbero iniziare nel 2023 e proseguire nel 2024, potrebbero fornire un piccolo impulso alla crescita economica. Le previsioni della Bers non hanno tuttavia incorporato gli effetti del terremoto poiché in questa fase rimane difficile giudicare il probabile impatto sull’attività economica complessiva. Nel complesso, si prevede che la crescita nel 2023 sarà pari a circa il 3,1 per cento, in aumento rispetto al tasso dell’1,3 per cento registrato nel 2022. La crescita nel 2023 è stata finora sostenuta da un miglioramento del raccolto, un boom del turismo, nonché un’inflazione più lenta e una domanda interna in ripresa. (segue) (Mar)