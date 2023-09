Energia: Venier (Snam), per stoccaggi gas buon lavoro, ma prepararsi per picchi invernali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda gli stoccaggi di gas "stiamo facendo un buon lavoro, ma il mercato mondiale ancora fragile e dobbiamo leggere il tutto in funzione dell'inverno. Lo ha detto Stefano Venier, amministratore delegato di Snam intervenendo all'Italian Energy Summit 2023 organizzato da Il Sole 24 Ore in corso a Palazzo Mezzanotte a Milano. Bisogna "essere pronti ad affrontare picchi estremi durante questo inverno, tenere le antenne alzate", ha ribadito. Inoltre "più ci diversifichiamo più ci introduciamo in un mercato con player che spostano volumi importanti, di conseguenza dobbiamo prestare attenzione", ha concluso. (Rem)