Sardegna: riduzione Co2, Comune di Cagliari aderisce a progetto Entire Life

- Pieno appoggio da parte dell’Assessorato all’Innovazione Tecnologica, Ambiente e Politiche del Mare del Comune di Cagliari, di concerto con il Cacip, la Saras e la Rina Consulting, al progetto Entire Life con l’obiettivo di ridurre il Co2 attraverso la lavorazione dei pneumatici usati. Tra le finalità, c’è quella di dare un contributo alla mitigazione del cambiamento climatico. Il Comune di Cagliari ha deciso di sostenere l’intento innovativo del progetto ENTIRE LIFE di riciclare e valorizzare gli pneumatici a fine vita attraverso un processo di pirolisi a bassa temperatura e di produrre, in una soluzione completamente circolare e ambientalmente sostenibile, carburante per aerei, nuovi pneumatici ed energia, la cui prossima applicazione e utilizzo ridurrebbe l’estrazione del petrolio greggio. L’Amministrazione sostiene la proposta di Cacip, Saras e Rina Consulting per la partecipazione al bando che prevede un concreto finanziamento per la realizzazione dell’impianto, partecipando al Programma per l’Ambiente e l’Azione per il Clima (Life). “La proattività dell'amministrazione comunale - ha commentato l'Assessore Alessandro Guarracino – è orientata sempre di più all'innovazione, alla salvaguardia dell'ambiente e a favorire nuovi insediamenti produttivi ecosostenibili che creino al contempo occupazione e sviluppo”. (Rsc)