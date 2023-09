Università: Mur, sono 16.165 i posti totali disponibili per Scuole specializzazione area sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 16.165 i posti di formazione medica specialistica per il 2022-2023, circa 1.800 posti in più rispetto al precedente anno accademico. Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto n. 1268 che distribuisce i posti tra le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici accreditate per l’anno accademico 2022-2023. Lo rende noto il dicastero (Mur). Dei 16.165 posti totali, 14.579 sono i posti coperti con risorse statali e 1.080 sono i posti finanziati con fondi regionali. A questi si aggiungono i 45 contratti possibili con stanziamenti di altri enti pubblici e privati, e i 461 riservati alle categorie indicate dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999 (sanità militare e servizio sanitario nazionale). I candidati fino a giovedì 5 ottobre 2023 sono chiamati a effettuare le loro scelte di tipologia e di sede. Potranno scegliere, accedendo dalla propria pagina personale su www.universitaly.it, da una a tutte le tipologie di Scuola e le relative sedi, indicandole liberamente secondo il concatenarsi dell’ordine di preferenza 'tipologia-sede'. La prova di ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione si è svolta, in tutta Italia, lo scorso 14 luglio. L’inizio delle attività didattiche è fissato per martedì primo novembre 2023. (Com)