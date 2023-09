Sri Lanka: “Bloomberg”, alcuni creditori chiedono accordo ristrutturazione debito senza la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni membri del comitato dei creditori ufficiali dello Sri Lanka premono per giungere a un accordo sulla ristrutturazione del debito del Paese che non includa la Cina. Lo sostengono “fonti a conoscenza della questione” citate da “Bloomberg News”, secondo cui i membri in questione vogliono che il gruppo dei principali Paesi creditori, che include Stati Uniti, Giappone e India, firmi un memorandum d’intesa con Colombo in concomitanza con i prossimi incontri del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale, in programma il mese prossimo in Marocco. Il governo dello Sri Lanka ha annunciato il 29 giugno un piano per la ristrutturazione del suo vasto debito nazionale, teso a raggiungere gli obiettivi finanziari fissati dal Fondo monetario internazionale. (segue) (Was)