Kazakhstan-Italia: ambasciatore Alberti a inaugurazione impianto solare Eni, ribadito impegno per transizione

- L’ambasciatore d’Italia in Kazakhstan, Marco Alberti, ha presenziato oggi all’inaugurazione dell'impianto solare da 50 megawatt realizzato da Eni Plenitude attraverso la controllata Arm Wind, attiva nella generazione di energia da fonti rinnovabili. Lo riferisce un comunicato dell’ambasciata. L’impianto, situato a Shaulder, nella Regione di Turkistan, rappresenta il primo progetto di energia solare realizzato da Eni nel Paese, e conferma l’impegno della società a diversificare i propri investimenti in Kazakhstan, accompagnando la transizione ecologica del Paese. La nuova centrale occupa un'area di cento ettari, nella quale sono collocati oltre 93 mila pannelli solari e una sottostazione elettrica collegata alla rete tramite una linea di trasmissione elettrica di 7,5 chilometri. La realizzazione della centrale solare arricchisce e completa il portfolio di investimenti di Eni Plenitude nel Paese, che include anche gli impianti eolici di Badamsha 1 & 2 (96 megawatt in totale), realizzati da Arm Wind, già in funzione nella Regione di Aktobe. “Essere qui oggi, a pochi giorni dalla conclusione della Climate Week di New York è motivo di grande soddisfazione. Questa centrale è una doppia promessa mantenuta: quella fatta dall’Italia di dare priorità alla transizione ecologica, verso un futuro più sostenibile, e quella di Eni Plenitude Arm Wind di accompagnare il Paese verso la neutralità carbonica al 2060”, ha commentato l’ambasciatore Alberti. (segue) (Com)