Kazakhstan-Italia: ambasciatore Alberti a inaugurazione impianto solare Eni, ribadito impegno per transizione (2)

- Alla cerimonia inaugurale, era presente anche il governatore della Regione di Turkistan, Darkhan Satybaldy, con il quale l’ambasciatore ha tenuto un incontro per esplorare le potenzialità dell’impianto, anche in termini di ricadute sociali ed ambientali, approfondendo opportunità di altri investimenti italiani nella Regione, fra le più dinamiche del Paese. Nel quadro di una rafforzata cooperazione pubblico-privato, l’ambasciata sta altresì verificando, insieme alle locali autorità, l’ipotesi di altri progetti da realizzare nella medesima Regione, con il coinvolgimento di qualificati interlocutori italiani e kazaki. “L’Italia, come ha ricordato anche il ministro Tajani nel corso della sua recente visita in Kazakhstan vuol essere un partner strategico del Kazakhstan. Siamo al lavoro per raggiungere questo obiettivo; l’inaugurazione di oggi conferma l’impegno di Eni in Kazakhstan e l’intenzione del Sistema Paese di muoversi in questa direzione”, ha concluso l’ambasciatore. (Com)