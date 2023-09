Sanità: in piazza lavoratori Rsa, al grido "lavoro e diritti" chiesto incontro in Regione Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- “Stesso lavoro. Stessi diritti. Stesso salario”: è lo slogan di alcune decine di manifestanti delle Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) del Lazio che stamattina stanno protestando davanti alla sede della giunta regionale. Tra bandiere e magliette rosse, verdi e blu, a richiamare le sigle dei sindacati in piazza, Cgil, Cisl e Uil, i lavoratori chiedono un contratto unico nazionale per il settore, il rispetto degli adeguamenti salariali ma, soprattutto alla Regione Lazio, chiedono di intervenire con maggiori controlli sul meccanismo degli appalti, attraverso le cooperative, affinché siano rispettati i contratti nazionali del lavoro. Uno striscione è stato srotolato davanti al palazzo: "Padroni predoni", recita la scritta. In piazza sono presenti il segretario della Fp Cgil Roma e Lazio, Giancarlo Cenciarelli, il segretario della Cisl Fp del Lazio, Giancarlo Cosentino, il segretario della Uil Fpl di Roma e Lazio, Sandro Bernardini. (Rer)