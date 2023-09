Polonia-Ucraina: ministro Agricoltura Varsavia, Kiev ritiri il reclamo contro di noi all’Omc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Agricoltura polacco Robert Telus ha chiesto all’Ucraina di ritirare il reclamo sporto all’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) contro la Polonia in relazione al divieto imposto alle importazioni cerealicole ucraine. “La nostra posizione è ferma, nel mercato polacco i cereali dall’Ucraina non possono arrivare”, ha dichiarato il ministro, che ha avuto un colloquio da remoto con l’omologo ucraino, Mykola Solskyi. Telus ha spiegato che la conversazione ha riguardato le procedure proposte da Kiev per regolare le esportazioni cerealicole. “Mi rallegro che parliamo e costruiamo un meccanismo per il futuro”, ha detto il ministro polacco. (Vap)