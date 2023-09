Armenia: Craxi (FI), su Nagorno-Karabakh svolto incontro con commissione Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "Si è tenuto stamani un incontro, in videoconferenza, con la Commissione esteri dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Armenia, sui recenti sviluppi del conflitto nel Nagorno-Karabakh". Lo afferma Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della Commissione Affari esteri e difesa a palazzo Madama. "A seguito degli eventi drammatici che hanno interessato la regione, le cui conseguenze si ripercuotono in special modo sulla popolazione civile, è necessario sviluppare una forte e incisiva azione politico-diplomatica per favorire il dialogo e la distensione tra le parti. Le tensioni in atto non favoriscono l'avvio dei negoziati di pace, e tuttavia sono convinta che la situazione vada affrontata al più presto anche con un intervento di mediazione di cui deve farsi carico la comunità internazionale, necessario sia per risolvere questo annoso conflitto sia per rendere sicura e stabile l'intera area caucasica meridionale, specialmente in una fase geopolitica che tutti sappiamo essere assai complessa", aggiunge. "Ai colleghi armeni - prosegue Craxi - ho spiegato che la Commissione esteri e difesa del Senato continuerà a lavorare incessantemente per favorire ogni occasione possibile di confronto, seppure a distanza, tra gli attori coinvolti, e si adopererà, per quanto di sua competenza, per favorire l'invio di aiuti umanitari, indispensabili per fare fronte ai bisogni immediati della popolazione. Inoltre, proprio perché animati da una sincera volontà di dialogo, nelle prossime settimane incontreremo anche la Commissione esteri del Parlamento azero, intraprendendo un'azione a tutto campo di diplomazia parlamentare che testimonia ancora una volta come l'Italia lavori con determinazione per favorire in ogni scenario internazionale le prospettive di pace, di stabilità e di progresso". (Rin)