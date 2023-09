Energia: Venier (Snam), nave rigassificatrice Piombino pienamente operativa, Ravenna pronti per fine 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piombino “è pienamente operativa, nell'ultimo trimestre avremo 12 navi che arriveranno e porteranno circa 1,3 miliardi di metri cubi ma complessivamente, in tutto l'inverno, ne avremo 44, quindi una piena saturazione della nave che è già prenotata anche per i prossimi inverni fino ai prossimi 20 anni . Stefano Venier ad Snam intervenendo all’Italian Energy Summit 2023 organizzato da Il Sole 24 Ore al Palazzo Mezzanotte a Milano. Per quanto riguarda Ravenna, ha proseguito, “stiamo lavorando sia sull'attività on shore, quindi il gasdotto che collegherà la piattaforma con la rete di trasporto nazionale, sia nella parte a mare: posso confermare che, secondo la pianificazione dell'attività oggi concordata con i fornitori, arriveremo per la fine del 2024”. (Rem)