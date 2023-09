Energia: Lanzetta (Enel), decreto Cer procede, ma preoccupano le tempistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto sulle aree idonee "procede, ma le tempistiche preoccupano". Lo ha detto Nicola Lanzetta Direttore generale Enel intervenendo all'Energy Summit 2023 organizzato da Il Sole 24 Ore in corso a Palazzo Mezzanotte a Milano. "Le Regioni hanno sei mesi di tempo per inserirlo nei piani ambientali" ha ricordato Lanzetta, sottolineando che "le comunità energetiche rinnovabili "sono la grande sfida che ci aspetta. Manca solamente un ultimo elemento, la parte di incentivo", ha aggiunto. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "ha messo a punto un decreto - ha continuato - sottoposto all'Europa il 6 giugno, siamo in fervida attesa affinché l'Ue dia l'ok". "Ci sono tanti progetti in corso e tanti clienti pronti a investire in questa nuova modalità", ha concluso. (Rem)