Spagna: Sumar, amnistia è l'unica cosa che sarà sul tavolo con indipendentisti

- Il portavoce del partito di sinistra Sumar, Ernest Urtasun, ha detto che la possibilità di un'amnistia agli indipendentisti catalani è "l'unica cosa che sarà sul tavolo" nelle trattative con i partiti pro-indipendenza per favorire l'investitura di Pedro Sanchez a presidente del governo. In alcune dichiarazioni a "Telecinco", Urtasun ha chiarito che al momento quello che si sta negoziando è un "superamento delle conseguenze penali dell'ottobre 2017", in riferimento al processo per i leader catalani coinvolti nel referendum illegale. "Lo abbiamo detto molto chiaramente in campagna elettorale. L'impegno era quello di continuare sulla strada del negoziato, del dialogo, una strada che esclude l'unilateralismo", ha chiarito Urtasun. Il portavoce di Sumar ha sottolineato che il suo partito vuole trasmettere una "nota di ottimismo" una volta che sarà presumibilmente fallito il tentativo di investitura del leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo. Serve "al più presto un governo progressista con piene capacità", ha detto. Per realizzare questo obiettivo, Urtasun ha ammesso che sarà necessario "mettere insieme una maggioranza sociale e multinazionale, in cui la questione dell'amnistia sarà sul tavolo". (Spm)