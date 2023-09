Verona: Gdf sequestra 20 mila litri di gasolio adulterato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guardia di finanza del comando provinciale di Verona, con il coordinamento della procura della Repubblica scaligera, hanno sequestrato circa 20.000 litri di gasolio. L'operazione è stata compiuta nei confronti di una società di capitali, a gestione di vari distributori. Come riportato in un comunicato, le operazioni "sono state avviate dopo che un prelevamento di campione di gasolio aveva presentato standard qualitativi non in linea con le norme di commercializzazione. Tale circostanza era principalmente dovuta alla presenza di altri prodotti che, miscelati al gasolio, abbassavano la capacità di combustione del carburante venduto agli automobilisti". (Rev)