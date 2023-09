Scuola: Valditara firma protocollo per proporre sperimentazione "metodo Rondine" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La firma del Protocollo tra ministero dell'Istruzione e del merito e Rondine Cittadella della Pace – ha sottolineato Franco Vaccari, presidente dell'associazione – è un passo avanti nella sperimentazione e attuazione del Metodo Rondine, un metodo certificato e validato ogni anno, nelle scuole italiane, lì dove è necessario favorire habitat relazionali per generare un clima capace di disincentivare la dispersione e l'abbandono, individuando nella scuola il luogo prediletto alla costruzione di relazioni di fiducia che portino lo studente a un personale percorso di crescita". Alla firma, oltre a due studenti di Rondine, presente anche Alberto Belli Paci, figlio della Senatrice Liliana Segre, la quale nel 2020 ha rilasciato a Rondine la sua ultima testimonianza pubblica. Sezione Rondine oggi raccoglie il testimone della sua memoria continuando a promuovere l'impegno contro l'indifferenza di cui la Segre è stata promotrice per tutta la sua vita. Un metodo maturato dall'esperienza ultraventennale di Rondine Cittadella della Pace, che ogni anno forma giovani provenienti da Paesi in guerra o in situazioni post-belliche che accettano di convivere col "nemico" per superare le ragioni dell'odio e tornare nei propri Paesi come leader di pace. Sono oltre 300 i giovani internazionali che si sono formati al Metodo Rondine applicato poi dal 2016 per la prima volta al percorso formativo degli adolescenti italiani, attraverso il progetto "Quarto Anno Rondine (QAR)", riconosciuto dal Ministero come percorso di sperimentazione per l'innovazione metodologico-didattica (DM 500/2015). La Sezione Rondine, avviata nel 2021 grazie alla collaborazione con le scuole della Provincia di Arezzo e dell'Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale, rappresentati alla firma del Protocollo dal dirigente Roberto Curtolo, oggi vede già 37 classi in 25 scuole in 15 regioni e oltre 500 docenti formati al Metodo Rondine in tutta Italia. (Com)