Roma: rubavano oggetti preziosi in appartamenti di lusso, arrestata banda di 8 ladri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rubavano oggetti preziosi in appartamenti di lusso, operando a Roma e nelle province di Foggia, Terni, Frosinone, Latina, L’Aquila e Viterbo, per poi rivendere il materiale nell'hinterland capitolino. Per questo la Direzione investigativa antimafia ha dato esecuzione, su disposizione della procura di Roma, a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della Capitale, nei confronti di 8 persone (italiane e straniere) accusate di appartenere a un’associazione a delinquere. In particolare il provvedimento cautelare è stato emesso nell’ambito dell’operazione “Shpirti”, a seguito di indagini, effettuate tra novembre 2019 e marzo 2020, che hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di 5 persone di nazionalità albanese, 2 italiani e 1 macedone, in relazione alla ricettazione di oggetti preziosi, lingotti in oro ed orologi di pregio di ingente valore, trafugati a seguito di molteplici furti in appartamenti di lusso. (segue) (Rer)