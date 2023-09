Roma: rubavano oggetti preziosi in appartamenti di lusso, arrestata banda di 8 ladri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esecuzione dell’operazione “Shpirti” costituisce lo sviluppo di approfondite investigazioni iniziate dalla Direzione distrettuale antimafia e dalla Dia di Bari relative al contrasto del traffico internazionale di sostanze stupefacenti dall’Albania alla Puglia. I provvedimenti cautelari – per i quali il Gip ha disposto la custodia in carcere - sono stati eseguiti dalla direzione investigativa antimafia con il supporto delle altre Forze di Polizia e del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip), nella città di Roma, zona Giardinetti, Ponte di Nona, Borghesiana, nel quartiere di “Tor Bella Monaca” connotato da una significativa “densità criminale”, nella città di Terni. Nell’esecuzione dell’ordinanza è stata recuperata diversa refurtiva in oro e argento, verosimilmente oggetto di ricettazione, 1,2 chili di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana e oltre 15 mila euro di denaro contante. (Rer)