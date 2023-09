Camera: oggi question time con i ministri Tajani, Giorgetti, Pichetto Fratin e Schillaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolge oggi, mercoledì 27 settembre alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, risponde a una interrogazione sui tempi di definizione del cosiddetto "Piano Mattei per l'Africa" e alle relative risorse finanziarie (Provenzano – Pd-Idp). Il ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a prevedere adeguate risorse finanziarie ai fini del rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici (Boschi – A-IV-Re); sulle iniziative per contrastare gli effetti del rialzo dei tassi di interesse sul mercato immobiliare e sui prezzi delle materie prime (Lupi – NM(N-C-U-I)-M); sugli intendimenti del Governo sul contrasto all'evasione fiscale, anche al fine di salvaguardare la funzione sociale del fisco (Borrelli – Avs). Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, risponde a una interrogazione sulle iniziative per la bonifica del sito di interesse nazionale di Massa-Carrara, con particolare riferimento alle fonti di finanziamento e alle tempistiche dei relativi interventi (Barabotti – Lega). Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a garantire la tempestiva liquidazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 a favore delle persone colpite da epatite a seguito di trasfusioni e somministrazione di emoderivati (Gatta – FI-Ppe); sulle iniziative volte al potenziamento e al monitoraggio del sistema di gestione delle liste d'attesa da parte delle strutture sanitarie, alla luce dei criteri previsti dal relativo Piano nazionale di governo (Quartini – M5s); sulle iniziative per il potenziamento del sistema sanitario, con particolare riferimento alle misure di contrasto alla carenza di personale al fine di assicurare sia la medicina di prossimità che l'assistenza ospedaliera (Foti – Fd'I).(Com)