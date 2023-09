Spagna: governo chiede ad Europol di dissociare indipendentismo catalano da terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno spagnolo ha chiesto formalmente a Europol di dissociare l'indipendentismo catalano dal terrorismo dal Rapporto sulla situazione e le tendenze del terrorismo nell'Unione europea (Tesat 2023) pubblicato dall'agenzia europea il 14 giugno in cui l'indipendentismo catalano è incluso nella voce "Terrorismo etno-nazionalista e separatista". Lo riferisce il quotidiano "El Mundo" che ha pubblicato una copia della richiesta avanzata da Madrid. Il rapporto colloca i movimenti indipendentisti catalani e baschi come "i più attivi e violenti in Spagna" e sottolinea che entrambi "combinano il separatismo con visioni estremiste della sinistra". Il 5 settembre scorso, l'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, aveva denunciato durante una conferenza stampa a Bruxelles che "non si può negoziare con chi (il Partito socialista operaio spagnola per l'investitura alla presidenza del governo di Pedro Sanchez) nella direttiva che fissa gli obiettivi di intelligence per le forze di polizia, ci considera la seconda minaccia più importante dopo il terrorismo jihadista e chiede a Europol di trattarci come terroristi". (segue) (Spm)