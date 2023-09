Spagna: governo chiede ad Europol di dissociare indipendentismo catalano da terrorismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questa ragione, il leader di Uniti per la Catalogna (JxCat) aveva chiesto "il riconoscimento e il rispetto della legittimità democratica dell'indipendenza". Nella richiesta firmata dal direttore del Centro di intelligence contro il terrorismo e la criminalità organizzata (Citco), Manuel Navarrete, si indica che nei dati forniti dalla Spagna all'Europol si fa riferimento "esclusivamente alle organizzazioni Eta e Resistencia Gallega" e "alle dinamiche portate avanti da alcuni gruppi, tra i quali vengono citati quelli pro-indipendenza, relative alla realizzazione", ma "in nessun caso si fa riferimento al fatto che questa attività sia legata al terrorismo". (Spm)