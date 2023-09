Burkina Faso: voci di tentato golpe, manifestanti in piazza a sostegno della giunta militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di persone sono scese in piazza ieri sera a Ouagadougou, capitale del Burkina Faso, a sostegno delle autorità al potere. Secondo quanto riferito da diversi account X (l'ex Twitter), le manifestazioni sono state mobilitate dal capo della giunta, Ibrahim Traoré, per “impedire un colpo di Stato”. La mobilitazione è avvenuto in seguito alle notizie circolanti nelle ore precedenti circa un presunto tentativo di destabilizzazione da parte alcuni elementi delle forze armate. In particolare, il malcontento sarebbe sorto in seguito alla rimozione di alcuni ufficiali di spicco dell'esercito da parte delle autorità di transizione. L'attuale giunta militare del Burkina Faso è salita al potere con un colpo di Stato nel settembre di un anno fa, rovesciando la precedente giunta golpista del tenente colonnello Paul-Henri Sandaogo Damiba, a sua volta salito al potere con un golpe nel gennaio 2022.(Res)