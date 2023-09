Sardegna: da oggi nell'Isola da tutta Italia per discutere di soluzioni su crisi energetica e transizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 28, i lavori inizieranno alla 9.00 con le relazioni sul mercato elettrico; a seguire gli interventi degli esperti su idrogeno, nucleare, sostenibilità e transizione, strumenti per l’efficienza energetica, comunità energetiche e situazione dell’energia elettrica, gas e materie prime. La giornata finale, venerdì 29, si aprirà alle 9.20 con la relazione del Direttore Nazionale delle Politiche Economiche di Confartigianato, Bruno Panieri su “La rappresentatività di interessi nell’era delle transizioni e della sostenibilità”. Alle 9.50 è previsto l’intervento del Docente delle Relazioni Internazionali dell’Università Cattolica di Milano, Vittorio Emanuele Parsi su “Volatilità come elemento strutturale del sistema internazionale contemporaneo” Alle 11.20 la relazione dell’Ex Presidente del Consiglio italiano, ex Commissario Europeo e attuale Senatore, Mario Monti su “L’Europa nella competizione strategica tra potenze continentali”. Chiuderanno la tre giorni gli interventi del Presidente dell’ARERA, Stefano Besseghini, con “I nuovi mercati della transizione energetica” e del Presidente del Consorzio Cenpi Confartigianato, Daniele Riva. “Questa crisi energetica sta avendo ripercussioni negative sull'occupazione e sull'intera economia perché quando le piccole imprese soffrono e i posti di lavoro sono a rischio, tutto si ripercuote su famiglie e comunità in tutto il Paese frenando consumi e crescita - commenta Maria Amelia Lai, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna – se 12 mesi fa i dubbi e i timori erano fortissimi e le aziende impreparate ad assorbire uno shock energetico così importante, oggi la situazione non è mutata ma le attività economiche hanno preso consapevolezza che con questo tema dovranno fare i conti per parecchio tempo”. “Infatti, continuano a incrociarsi condizioni pesantissime: la lenta uscita da una pandemia devastante, un conflitto nel cuore dell’Europa, la difficoltà di approvvigionamento energetico e la pesantissima inflazione, dovuta per altro proprio al caro energia – prosegue la presidente – e questo aumento esponenziale di energia, materie prime e costi in generale ha avuto come risultato che molte piccole imprese sono state costrette a tagliare le ore di lavoro o a rinunciare a nuove opportunità di crescita”. “Senza un accesso affidabile ed economico all'energia le realtà imprenditoriali faticheranno sempre più a sopravvivere e a crescere – sottolinea Maria Amelia Lai –tuttavia, non tutto sarà perduto se riusciremo ad affrontare questa crisi in modo efficace e sostenibile”. (segue) (Rsc)