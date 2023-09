Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Di seguito i principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEConvegno "Come ci ambientiamo al cambiamento climatico", evento centrale della Milano Green Week 2023. Ad aprire i lavori il saluto del sindaco di Milano Giuseppe Sala, seguito dagli interventi dell'assessora all'Ambiente e Verde Elena Grandi e dell'assessore alla Sicurezza e Protezione civile Marco Granelli.Palazzo Reale, piazza Duomo 14 (ore 9:30)L'assessora alle Politiche del lavoro e Sviluppo economico Alessia Cappello partecipa al convegno inaugurale della Milano Beauty Week.Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 (ore 10)Presentazione del menù invernale per l'anno scolastico 2023/2024 e dei risultati dell'indagine di gradimento su bambini e bambine condotta da Doxa. Alla conferenza stampa intervengono la vicesindaco e assessora all'Istruzione Anna Scavuzzo, il presidente di Milano Ristorazione Davide Vincenzo Dell'Acqua, Claudia Sorlini, vicepresidente di Fondazione Cariplo, e Cristina Liverani, Unit Manager in Doxa.Palazzo marino, Sala Brigida, Piazza Scala, 2 (ore 11)Presentazione della rinnovata Galleria del Corso, alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala.Galleria del Corso (ore 11:30)Presentazione di "La metropoli e le stagioni della vita. Milano e l'invecchiamento", il primo Rapporto sull'invecchiamento di Fondazione Ravasi Garzanti, edito da il Mulino.Intervengono tra gli altri: Giuseppe Sala, Sindaco di Milano; Ferruccio de Bortoli, presidente di Fondazione Corriere della Sera; Mario Cera, presidente di Fondazione Ravasi Garzanti.Fondazione Corriere della Sera, sala Buzzati, via Balzan, 3 (ore 17:30)CITTÀ METROPOLITANASi riunisce il Consiglio metropolitano.Città metropolitana di Milano, via Vivaio, 1 (ore 14:30)REGIONEL'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi, prende parte all'inaugurazione del centro per il lavoro di Galdus.Centro Galdus, via Flero, 46 Brescia (ore 9:15)L'assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, interviene all'evento finale del Programma Interreg Italia-Svizzera. Partecipa anche il sottosegretario alla Presidenza con deleghe ad Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza,Palazzo Lombardia, ingresso N4, 1° piano, Sala Biagi, via Melchiorre Gioia, 37 (ore 10)Dibattito "Verso il minimo salariale. Per una vita dignitosa, per rimettere al centro della discussione politica il minimo salariale". Con Paola Pizzighini, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, ci sono: Nunzia Catalfo ex Ministro del Lavoro; Monica Vangi Segretaria CGIL Lombardia; Enzo Mesagna Segretario CISL Lombardia, Salvatore Monteduro Segretario Confederale UIL Milano Lombardia; e Stefano Binda Segretario Generale CNA Lombardia.Palazzo Pirelli, Via Filzi, 22 (ore 11)L'assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, partecipa a un tavolo tecnico sullo stato di attuazione del progetto Banda Ultra Larga Lombardia (BUL) in provincia di Pavia.Provincia di Pavia, Sala delle Colonne, Piazza Italia 5 (ore 12)Gli assessori Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste) e Massimo Sertori (Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica) partecipano all'evento "Combi Mais 10.0". Durante l'appuntamento viene presentato il Protocollo di produzione sostenibile dal campo alla tavola.Azienda agricola Folli, via Grandi, 1 Mediglia/MI (ore 16:30)L'assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, partecipa all'assemblea di Confimi Industria Monza Brianza.Concessionaria Audi Monza via Ercolano, Monza (ore 19)VARIEItalian Energy Summit 2023. Transizione energetica e innovazione per vincere le grandi sfide globali. Intervengono, tra gli altri: Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica; Stefano Besseghini, Presidente Arera; Claudio Descalzi, ceo Eni; Nicola Lanzetta, Direttore Italia Enel; Stefano Venier, ceo Snam; Stefano Granella, Chief Strategy & Growth A2a; Paolo Gallo, ceo Italgas; Paolo Luigi Merli, Amministratore Delegato Erg; Fabrizio Palermo , Amministratore Delegato, Direttore Generale Acea; Alessandro Puliti, CEO Saipem; Luca Dal Fabbro, Presidente Iren.Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari (ore 9)VARIEConvegno "La filiera cosmetica lombarda: un comparto che crea valore", organizzato da Assolombarda e Cosmetica Italia in seno alla Milano Beauty Week. L'occasione è la presentazione del rapporto dell'Osservatorio sulla Cosmetica in Lombardia. Intervengono il Presidente di Assolombarda, Alessandro Spada e Benedetto Lavino, Presidente Cosmetica Italia. Ad aprire i lavori Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano. A trarre le conclusioni della giornata il Viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini.Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 (ore 10)Giornata del Diritto allo studio. Intervengono, tra gli altri, Elio Franzini, Presidente del Comitato regionale di coordinamento Università lombarde - CRUL; Stefano Paleari, Consigliere della Ministra dell'Università e della Ricerca; Alessandro Fermi, assessore all'Università, ricerca, innovazione di Regione Lombardia; Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano.Università Statale, via Festa del Perdono, 7 (ore 14:30)Presentazione di "i'm steel here", l'evento dedicato alla prima campagna di comunicazione italiana sulla sostenibilità delle costruzioni in acciaio. Intervengono, tra gli altri, Mario Abbadessa (Hines), Antonio Gozzi (Federacciai), Massimiliano Salini (Parlamento Europeo), Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Regione Lombardia.Palazzo Lombardia, Piazza città di Lombardia (ore 15:30)MONZAIl Sindaco Paolo Pilotto e l’Assessore all’Ambiente Giada Turato sono presenti alla scuola dell’Infanzia Cazzaniga di via Debussy 8 per inaugurare la nuova area giochi inclusiva recentemente installata in giardino e per un sopralluogo alla scuola dopo le recente migliorie apportate alla struttura. Scuola dell’Infanzia Cazzaniga, via Debussy 8 (ore 10) (Rem)