Kazakhstan-Italia: Plenitude inaugura impianto fotovoltaico da 50 megawatt a Shaulder (2)

- Il parco fotovoltaico, che potrà produrre fino a circa 90 gigawattora di energia all'anno, si sviluppa su una superficie di cento ettari ed è dotato di oltre 93 mila pannelli solari e di una sottostazione elettrica collegata alla rete locale attraverso una nuova linea di trasmissione elettrica aerea di 7,5 chilometri. Plenitude è la società benefit di Eni che integra la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la vendita di servizi energetici e una vasta rete di punti di ricarica per veicoli elettrici. L'azienda ha una capacità installata da fonti rinnovabili pari a 2,5 gigawatt e ha l’obiettivo di raggiungere oltre sette gigawatt installati al 2026 e di superare i 15 gigawatt di capacità installata entro il 2030. In Kazakhstan, Plenitude opera nel settore delle energie rinnovabili attraverso la sua controllata Arm Wind con una capacità complessiva in esercizio di circa 150 megawatt. (Com)