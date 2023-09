Spagna: indipendentisti Bildu, non daremo alcuna possibilità alla destra di formare governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eh Bildu non darà "alcuna possibilità" alla destra e per questo non sarà un "ostacolo" alla formazione di una "maggioranza plurinazionale" che consenta la formazione di un governo progressista in Spagna. Lo ha detto la portavoce della formazione indipendentista basca, Mertxe Aizpurua, nel suo intervento al Congresso dei deputati nella seconda giornata del dibattito di investitura del leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, alla presidenza del governo. La portavoce di Eh Bildu ha chiesto a tutte le forze che possono consentire un governo progressista "molto coraggio e molta responsabilità storica" oltre ad una "grande dose di ambizione". La deputata indipendentista ha poi citato alcune della misure che hanno beneficiato durante la scorsa legislatura "tutti i baschi e tutti gli spagnoli" come l'aumento degli stipendi e delle pensioni, la legge sugli alloggi, l'imposta straordinaria sulle banche e le società elettriche che ora anche il Pp "sembra condividere".(Spm)