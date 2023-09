Libia: ministro governo est, "la Cina già pronta a ricostruire Derna"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture del governo libico non riconosciuto con sede nell’est del Paese, Ali Saiedi, ha annunciato l’esistenza di un'intesa con le autorità cinesi per la ricostruzione delle zone colpite dal passaggio del ciclone sub-tropicale “Daniel”. Lo riferisce oggi il sito web dell'emittente francese “Radio France Internationale”. Secondo la dichiarazione di Sidi, la Cina sarebbe "pronta a ricostruire infrastrutture, ponti e strade in brevissimo tempo": si tratterebbe "di un'informazione esclusiva" contenuta in un documento ufficiale della coalizione Bfa "che collega Cina e Libia". Il forum Bfa (Boao Forum for Asia) è un'organizzazione internazionale basata a Pechino che riunisce periodicamente politici e imprese dell'Asia e di altre regioni del mondo con obiettivi di sviluppo e cooperazione. Il ministro, tuttavia, ha affermato che "la porta della ricostruzione di Derna è aperta a tutti i paesi e alle aziende interessati”. Le autorità libiche hanno già preso in consegna oltre 90 tonnellate di aiuti umanitari inviati dalla Cina dopo le devastanti inondazioni che si sono verificate nel Paese del Nord Africa. Le forniture, dal valore di circa 4,11 milioni di dollari, comprendono tende, coperte e attrezzature di primo soccorso. Arrivano dopo la donazione di 200 mila dollari effettuata dalla Croce rossa cinese alla Mezzaluna rossa libica, con lo scopo di accelerare i soccorsi dopo il disastro. (Lit)