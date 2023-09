Nigeria: carovita, sindacati indicono sciopero a tempo indeterminato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due più grandi sindacati della Nigeria hanno indetto uno sciopero a tempo indeterminato che inizierà martedì prossimo per protestare contro il modo in cui il governo sta rispondendo all’aumento del costo della vita. In una dichiarazione congiunta, il Congresso nazionale del lavoro (Nlc) e il Congresso dei sindacati (Tuc) hanno accusato il governo di non essere riuscito ad alleggerire l’onere finanziario per i nigeriani, aggravato dalla recente eliminazione dei sussidi sul carburante. "Ci sarà un blocco totale finché il governo non soddisferà la domanda dei lavoratori nigeriani e, di fatto, delle masse nigeriane", si legge nella dichiarazione, in cui si invitano tutti i lavoratori a interrompere le attività a partire dal 3 ottobre. I prezzi dei prodotti alimentari e delle materie prime sono aumentati negli ultimi mesi in Nigeria a causa dell’aumento del costo del carburante che ha fatto lievitare i costi di produzione e di trasporto. Anche la valuta della Nigeria, la naira, è scesa significativamente rispetto al dollaro statunitense, scambiando a una media di 780 naira per 1 dollaro, il che ha portato ad un aumento del costo delle importazioni. Il governo aveva lanciato un appello ai leader sindacali affinché sospendessero lo sciopero e lasciassero spazio ai negoziati, citando il danno imminente che lo sciopero potrebbe causare all'economia. Il presidente Bola Tinubu ha affermato che la fine dei sussidi per il carburante è essenziale poiché è troppo costoso mantenere il prezzo della benzina artificialmente basso. (Res)