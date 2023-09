Libia: premier governo est, rifiutiamo strumentalizzazione politica della crisi di Derna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Osama Hammad, primo ministro del governo libico non riconosciuto con sede nell’est del Paese, ha espresso il “rifiuto categorico” di sfruttare la crisi della città di Derna devastata dalle inondazioni "per scopi politici". Durante un incontro a livello ministeriale con il Comitato di emergenza e risposta rapida, il primo ministro designato dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk ha invitato tutte le istituzioni sovrane “ad assumersi le proprie responsabilità nei confronti della ricostruzione di Derna”. A questo proposito, l'incontro ha affrontato i preparativi in corso per organizzare una conferenza internazionale sulla ricostruzione di Derna prevista il 10 ottobre. (segue) (Lit)