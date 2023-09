Libia: i berberi chiedono una rappresentanza “forte” ed “efficace”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo etnico libico degli Amazigh (berberi) ha chiesto una rappresentanza “forte” ed “efficace” al Comitato 6+6 in incaricato di redigere le leggi elettorali. Lo hanno affermato i sindaci e notabili Amazigh durante un incontro a Tripoli con Mohamed Takala, capo dell'Alto Consiglio di Stato del Paese. La delegazione ha espresso insoddisfazione perché non è rappresentata in questo comitato, chiedendo una "rappresentanza forte ed efficace che rifletta l'importanza della componente Amazigh e i loro diritti politici e culturali". L'incontro rientra nel contesto degli sforzi dell'Alto Consiglio di Stato, il “Senato” libico con sede a Tripoli, per incoraggiare l'effettiva partecipazione di tutte le componenti al processo politico in modo da costruire uno "Stato unificato e prospero che possa garantire sviluppo e progresso per tutti i membri della società".(Lit)