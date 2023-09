Turismo: Coldiretti, bilancio estivo con 37,5 milioni di italiani in vacanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 37,5 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza per almeno qualche giorno nell’estate 2023 per una spesa che sale a 25 miliardi di euro, con un aumento del quattro per cento rispetto all’anno precedente. È quanto emerge dal primo bilancio Coldiretti/Ixe’ in occasione della Giornata mondiale del turismo promossa dal Unwto il 27 settembre e dedicata quest’anno agli investimenti green. Un risultato che – sottolinea la Coldiretti - è il frutto di un calo dei turisti italiani a giugno ed agosto ed un aumento a luglio e settembre favorito dal clima mite e dai bassi costi. Si accorcia il periodo delle vacanze e per la metà degli italiani in viaggio (50 per cento) la durata della vacanza è stata inferiore alla settimana mentre per il 25 per cento – continua la Coldiretti – è compresa tra 1 e 2 settimane, ma c’è un fortunatissimo 4 per cento che si è spinto a stare fuori addirittura oltre un mese. E’ stato il mare a fare la parte del leone ma particolarmente apprezzate sono anche le scelte alternative per conoscere – sottolinea Coldiretti – una Italia cosiddetta “minore” dai parchi alla campagna, dalla montagna fino ai piccoli borghi che ben il 72 per cento degli italiani in vacanza dichiara di visitare magari anche solo con una gita in giornata. Le vacanze 2023 hanno registrato una netta preferenza sulle mete nazionali – continua la Coldiretti – spinta da una maggiore prossimità ai luoghi di residenza, dal desiderio di riscoprire le bellezze d’Italia o dalla voglia di ritornare in posti già conosciuti dove ci si è trovati bene negli anni precedenti e si è più tranquilli rispetto ad ambiente, servizi e persone. Ma – spiega Coldiretti – c’è anche una quota del 28 per cento di italiani, oltre 1 su 4 tra coloro che viaggiano, che ha deciso di trascorrere una vacanza all’estero spinti spesso dalle offerte più convenienti. La maggioranza degli italiani in viaggio – riferisce la Coldiretti – ha scelto di alloggiare nelle case di proprietà, di parenti e amici o negli appartamenti in affitto, in ripresa l’albergo, che si piazza davanti ai bed and breakfast ma nella classifica delle preferenze molto gettonati sono anche i 25mila agriturismi presenti in Italia spinti secondo Terranostra e Campagna Amica dalla ricerca di un turismo più sostenibile che ha portato le strutture ad incrementare anche l’offerta di attività con servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti, oltre ad attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici o wellness. L’Italia – conclude la Coldiretti - è leader nel turismo green con quasi 14 milioni di presenze stimate nel 2023 tra ospiti italiani e stranieri lungo tutto il territorio nazionale, sulla base delle previsioni di Terranostra. (Com)