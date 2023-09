Egitto: esportazioni non petrolifere aumentate del 61 per cento dal 2014

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni non petrolifere egiziane sono aumentate del 60,8 per cento, raggiungendo i 35,7 miliardi di dollari alla fine del 2022, rispetto ai 22,2 miliardi di dollari del 2014. Il settore delle esportazioni, sottolinea il quotidiano “Al Ahram”, ha attirato l’attenzione del presidente Abdel Fatah al Sisi da quando è entrato in carica nel 2014, facendone un pilastro dell’economia nazionale e un motore dello sviluppo economico in Egitto. Da allora il governo egiziano ha portato avanti un programma di sostegno all’export, spendendo a tale scopo quasi 56,5 miliardi di sterline egiziane (quasi 2 miliardi di dollari) dalla metà del 2014 alla fine dello scorso giugno per incrementare le esportazioni di 2.700 aziende circa. (Cae)