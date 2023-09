Libia: almeno quattro siti archeologici danneggiati dall'uragano "Daniel"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno quattro siti archeologici sono stati danneggiati in Libia dalle inondazioni a seguito del passaggio del ciclone sub-tropicale "Daniel". Lo ha affermato Mohamed al Falus, capo dell'Autorità per le antichità affiliata al Governo di unità nazionale (Gun) con sede a Tripoli. Le inondazioni hanno distrutto due dighe e spazzato via interi quartieri e siti nella parte orientale della Libia, in particolare a Derna. "Alcuni siti archeologici sono stati colpiti dalle inondazioni e necessitano di fondi urgenti, squadre tecniche e l’ausilio di organizzazioni mondiali come l'Unesco per avviare i lavori di restauro prima dell'inverno", ha detto Al Falus. "Alcune antichità islamiche a Derna sono state completamente spazzate via dalle inondazioni, inclusa la 'Moschea Atiq'", ha continuato a dire. Per quanto riguarda la città archeologica di Cirene, Al Falus ha detto che gli ingegneri stanno ancora cercando di far defluire l’acqua entrate nel sito. Secondo Al Falus, entro pochi giorni verrà pubblicata una relazione tecnica finale sui danni e sul costo finanziario del restauro. La città di Cirene comprende 13 siti archeologici, con parti delle mura romane. (Lit)