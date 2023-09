Cina-Emirati: ministro Esteri Wang, pronti a cooperare su clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina sostiene pienamente la presidenza degli Emirati Arabi Uniti della conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (Cop28), in programma a Dubai dall’11 al 17 novembre. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, al termine di un incontro avuto ieri a Pechino con Sultan al Jaber, direttore generale dell’agenzia petrolifera degli Emirati e presidente designato della Cop28. Pechino e Abu Dhabi possono cooperare alla costruzione di una governance globale sul clima vantaggiosa per tutti e difendere gli interessi dei Paesi in via di sviluppo, ha aggiunto il capo della diplomazia cinese. Soffermandosi sullo stato delle relazioni bilaterali, Wang ha espresso l’intenzione di continuare ad espandere la cooperazione con gli Emirati e raggiungere nuovi risultati nel partenariato strategico onnicomprensivo. (Cip)