Energia: Picchetto Fratin, sì nucleare, ma senza le grandi centrali

- L’integrazione del nucleare nel nostro sistema industriale" potrebbe rafforzare la filiera industriale. Non si tratta di proporre in Italia le vecchie strutture nucleare, ma di valutare nuove tecnologie". Lo ha detto il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica dell'Italia Gilberto Pichetto Fratin intervenendo all’Italian Energy Summit 2023 organizzato da Il Sole 24 Ore al Palazzo Mezzanotte. Per il ministro non bisogna puntare alle “grandi centrali, ma a small modular reactor e quarta generazione". (Rem)