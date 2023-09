Polonia: ufficio presidenza, Tusk (Po) parla la stessa lingua del cancelliere tedesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito polacco Piattaforma civica (Po) Donald Tusk parla la stessa lingua del cancelliere tedesco Olaf Scholz. Lo ha detto Marcin Przydacz, capo dell’ufficio di politica internazionale del presidente Andrzej Duda. Intervistato dall’emittente “Polsat News”, Przydacz ha commentato la preannunciata decisione della Germania di introdurre controlli fissi temporanei alla frontiera con la Polonia e la Repubblica Ceca. La loro introduzione, ha detto, “è un tentativo di creare disturbo nella discussione politica in Polonia, anche in relazione alla campagna elettorale in corso”. “Non è un caso che il cancelliere tedesco Olaf Scholz e Donald Tusk (leader dell'opposizione) parlino la stessa lingua”, ha affermato Przydacz. “Come si osserva, la maggioranza dei migranti è oggi nel sud dell’Europa. Essi tentano di muovere verso settentrione. E’ il risultato di una politica erronea dominata dai tedeschi a Bruxelles”, ha aggiunto. (Vap)