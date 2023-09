Azerbaigian: Bers rivede in negativo stime crescita, +1,5 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) prevede che il prodotto interno lordo reale dell'Azerbaigian crescerà dell’1,5 per cento nel 2023 e del 2,5 per cento nel 2024. È quanto emerge dal rapporto pubblicato oggi dalla Bers, secondo questo indicatore è inferiore di 0,2 punti percentuali rispetto alle previsioni della Banca di maggio. La Bers ha ridotto le previsioni sulla crescita economica dell'Azerbaigian anche per quest'anno di un punto percentuale rispetto alle stime di maggio. Secondo la Bers ha osservato che i prezzi del petrolio più alti rispetto a prima della guerra in Ucraina e le elevate esportazioni di energia, alla luce dell'aumento della domanda di gas azerbaigiano, probabilmente sosterranno la crescita del Pil. (Rum)