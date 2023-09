Frosinone: scontro frontale su superstrada Cassino-Sora, tre morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incidente mortale sulla superstrada Sora-Cassino, in provincia di Frosinone. Nello scontro frontale tra due auto hanno perso la vita tre persone: su una viaggiava una coppia di fidanzati, nell'altra un uomo, tutti morti sul colpo. L’incidente stradale è avvenuto poco prima delle 23, in direzione Sora. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e ambulanze. La strada a scorrimento veloce è rimasta chiusa a lungo per i rilievi. (Rer)