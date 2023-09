Usa: “Wsj”, nomine dirigenti a TikTok rafforzano timori su influenza cinese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dipendenti temono in particolare che le nuove nomine e i trasferimenti evidenzino un ruolo maggiore di ByteDance nelle operazioni di TikTok rispetto a quello pubblicamente riconosciuto dalla società. Un dipendente anonimo ha riferito al quotidiano di aver segnalato i trasferimenti di dirigenti aziendali all’ufficio del senatore repubblicano Ted Cruz, nel tentativo di sollecitare accertamenti da parte del Congresso e delle istituzioni federali, che già stanno discutendo limitazioni delle operazioni di TikTok nel Paese. Nel 2020 l’amministrazione del presidente Donald Trump aveva tentato di bandire il social media negli Stati Uniti; l’amministrazione del presidente Joe Biden, invece, ha optato per una linea differente, sollecitando la proprietà cinese di TikTok a vedere la propria partecipazione alle attività statunitensi della società. TikTok sta cercando di resistere a queste richieste, sostenendo di lavorare per rendere le proprie attività indipendenti dalla proprietà cinese. (Was)