Iraq: incendio durante una cerimonia nuziale, almeno 120 morti e 100 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 120 persone sono morte e oltre 100 sono rimaste ferite nel vasto incendio scoppiato durante una cerimonia nuziale nella città di Al Hamdaniya, nel governatorato di Ninive, nell’Iraq nord-occidentale, a causa di un incidente legato alla presenza di fuochi pirotecnici. Lo ha riferito la protezione civile irachena, precisando che le fiamme sono dilagate nella sala in cui si celebravano le nozze, provocando crolli parzial malgrado l’intervento dei vigili del fuoco. Secondo l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, il primo ministro, Mohammed Shia al Sudani, ha esortato i ministri dell’Interno e della Sanità ad adottare le misure necessarie per assistere i feriti e le famiglie delle vittime. Secondo la Croce rossa irachena il bilancio potrebbe arrivare a oltre 450 tra morti e feriti. In un comunicato della Direzione della difesa civile, inoltre, si legge che la sala in cui si celebravano le nozze era rivestita da “pannelli Ecobond”, la cui combustione ha generato l’emissione di gas tossici, che hanno contribuito ad aggravare il bilancio delle vittime. Un’inchiesta è stata aperta per individuare la dinamica dei fatti e per stabilire se i materiali utilizzati per il rivestimento della sala fossero in linea con gli standard di sicurezza. Intanto, il ministero della Sanità del Governo regionale del Kurdistan iracheno ha annunciato l’invio di aiuti sanitari al governatorato di Ninive. (Irb)