Russia: fonti Telegram, incendio nell'aeroporto di Shchelkovo

- Nella notte è divampato un incendio nei pressi di un aerodromo militare nella regione di Mosca. Lo riferiscono alcuni canali Telegram russi. Secondo "rosZMI", l'incendio è scoppiato nella città di Shchelkovo, nei pressi di Mosca. In questa città ha sede l'aeroporto militare Chkalovskij, dove recentemente un gruppo di sabotatori ha fatto esplodere e danneggiato gravemente due aerei e un elicottero. Secondo alcuni residenti locali citati su Telegram, nella zona industriale vicino all'aeroporto era visibile una grande colonna di fumo. Al momento non ci sono informazioni ufficiali sulle vittime e sulle cause dell'incendio. Tuttavia, i residenti locali citati in vari canali del sociale network riferiscono che prima che scoppiasse l'incendio si erano uditi rumori simili a esplosioni. (Res)