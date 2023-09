Ue-Mercosur: Bruxelles, Commissione lavora per chiudere accordo entro fine anno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo scorso l'Ue ha inoltrato richieste supplementari in un "protocollo aggiuntivo" che i Paesi sudamericani "aggressivo" e "protezionista". Il punto più contestato è legato all'introduzione di sanzioni contro i paesi del Mercosur in caso di mancato rispetto degli impegni ambientali internazionali, a partire dall'Accordo di Parigi. Il blocco sudamericano censura l'uso della questione ambientale "strumentale" al protezionismo europeo e propone, al posto delle sanzioni, di istituire un sistema di cooperazione in campo ambientale. Più facile la soluzione all'altra criticità emersa sulle condizioni poste dall'Ue, secondo cui i paesi europei avranno accesso a tutte le gare di appalto pubbliche per forniture e servizi offerte dai governi dei paesi sudamericani in condizione di parità con le imprese locali, con eccezioni per alcuni prodotti. Su questo capitolo i negoziatori europei avrebbero già fatto sapere di essere più disponibili ad accontentare le richieste dei latinoamericani. (segue) (Beb)