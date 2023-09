Ue-Mercosur: Bruxelles, Commissione lavora per chiudere accordo entro fine anno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 11 settembre il presidente Lula ha sollecitato la conclusione entro i prossimi mesi o una chiusura definitiva delle trattative. "Nei prossimi mesi dobbiamo raggiungere un accordo, oppure chiudere definitivamente le trattative. Sono passati già 22 anni, o definiamo l'accordo oppure finisce qui", affermava il presidente brasiliano nel corso di una conferenza stampa a conclusione della sua partecipazione al vertice del G20, in India. Lula ha riferito di aver approfittato della riunione bilaterale a margine del summit con il presidente della Francia, Emmanuel Macron, per sottolineare la sua volontà di voler chiudere l'accordo nel corso del suo mandato alla presidenza del Mercosur, attualmente in corso. (segue) (Beb)